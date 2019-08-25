Власти Польши надеются на визит высокопоставленных гостей из РФ на годовщину в Освенциме

ВАРШАВА, 25 августа. /ТАСС/. Власти Польши рассчитывают, что на мероприятия по случаю 75-й годовщины освобождения Красной армией нацистского концлагеря Аушвиц-Биркенау в Освенциме, приедет представительная делегация из России. Об этом заявил в воскресенье на брифинге глава кабинета польского президента Анджея Дуды Кшиштоф Щерский.

"Мы ожидаем делегацию высокого ранга в январе на годовщине освобождения концлагеря Аушвиц-Биркенау", - сказал он, подчеркнув, что приглашения на годовщину освобождения концлагеря высылает музей, действующий на месте бывшего лагеря.

"Надеемся, что на мероприятиях в Освенциме будет высокопоставленная российская делегация", - указал он.

Памятные мероприятия состоятся в Освенциме 27 января 2020 года на территории созданного на месте бывшего концлагеря музея. Ранее руководство музея информировало, что они направили нескольким десяткам государств, включая Россию, информацию о приближающейся годовщине, предложив руководству разных стран самостоятельно принять решение о своем участии в памятных мероприятиях.

В марте власти Польши решили не приглашать Россию на мероприятия, посвященные 80-й годовщине начала Второй мировой войны, которые состоятся в республике 1 сентября. При этом Варшава пригласила на эти мероприятия страны ЕС, включая Германию, государства НАТО и Восточного партнерства (Азербайджан, Армения, Белоруссия, Грузия, Молдавия, Украина). По словам Щерского, 20 государств будут представлены на самом высоком уровне.

В Аушвиц-Биркенау фашисты уничтожили в газовых камерах и сожгли в крематориях свыше 1 млн евреев, а также десятки тысяч представителей польской интеллигенции и советских военнопленных. По разным данным, всего там погибли от 1,5 млн до 2 млн человек разных национальностей.

Комплекс концлагерей был освобожден 27 января 1945 года Красной армией. В боях за этот район погибли свыше 200 советских солдат и офицеров.