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Саммит G7 во Франции
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Трамп: среди лидеров G7 есть те, кто согласен с присоединением России к "семерке"

При этом президент США отметил, что окончательного решения по этому вопросу пока нет

БИАРРИЦ /Франция/, 25 августа. /ТАСС/. Присоединение России к Группе семи (G7) пока только обсуждается, но в клубе есть те, кто поддерживает возвращение Москвы к формату G8, которое будет носить позитивный характер. Об этом президент США Дональд Трамп заявил в воскресенье перед встречей с японским премьером Синдзо Абэ на полях саммита G7, который проходит в Биаррице.

Главу вашингтонской администрации спросили, как относятся остальные лидеры стран G7 к присоединению России к группе. "Я думаю, что работа [по этому вопросу возвращения] идет. У нас [в G7] есть ряд людей, которые хотели бы, чтобы Россия вернулась. Я думаю, что это было бы выгодно по отношению ко многим вопросам в мире. Я думаю это [возвращение] будет носить позитивный характер", - отметил президент.

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СШАРоссияФранцияТрамп, ДональдСаммит G7 во Франции
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