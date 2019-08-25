Премьер Ливана назвал вторжение ВВС Израиля в небо Бейрута посягательством на суверенитет

БЕЙРУТ, 25 августа. /ТАСС/. Вторжение двух израильских беспилотных летательных аппаратов в воздушное пространство над Бейрутом является откровенным нарушением резолюции 1701 Совета Безопасности ООН и посягательством на ливанский суверенитет. Об этом, как передало в воскресенье агентство "Аль-Ватания", заявил премьер-министр республики Саад Харири.

"Эта новая агрессивная акция сопровождается интенсивными полетами израильских ВВС в небе Бейрута и представляет собой угрозу региональной стабильности", - подчеркнул премьер-министр.

По словам Харири, правительство "примет все меры с тем, чтобы не допустить втягивания Ливана во враждебные ему планы, угрожающие национальной безопасности".