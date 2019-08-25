{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Польша и США обсуждают подписание в Варшаве соглашения о военном сотрудничестве

Документ может быть подписан во время визита американского лидера Дональда Трампа в Польшу

ВАРШАВА, 25 августа. /ТАСС/. Президенты Польши и США Анджей Дуда и Дональд Трамп в ходе визита в Варшаву американского лидера (31 августа - 2 сентября) могут подписать соглашение о военном взаимодействии двух стран. Об этом заявил в воскресенье на брифинге глава кабинета польского президента Анджея Дуды Кшиштоф Щерский.

По его словам, в программе визита Трампа в Польшу - участие в мероприятиях по случаю 80-й годовщины начала Второй мировой войны 1 сентября, встречи с президентом и премьером республики. Как отметил Щерский, точная программа будет утверждена на будущей неделе.

"Сейчас обсуждаются несколько документов, которые возможно будут подписаны во время визита", - сказал Щерский, подчеркнув, что "одно из них посвящено военному сотрудничеству". "Это будет уточнение документа, подписанного президентами в Вашингтоне и подтверждение его действия", - пояснил он.

В середине июня Трамп на совместной с Дудой пресс-конференции в Белом доме сообщил, что Варшава на свои средства построит объект для размещения дополнительной 1 тыс. американских военнослужащих. Он подчеркнул, что США не будут направлять дополнительные войска в Европу и могут увеличить свой воинский контингент в Польше за счет переброски сил из Германии. По его словам, речь шла о 2 тыс. военнослужащих.

В настоящее время в Польше размещен многонациональный батальон НАТО численностью около 1 тыс. военнослужащих, а также на ротационной основе американская танковая бригада численностью около 3,5 тыс. человек.

Теги
СШАПольшаДуда, АнджейТрамп, Дональд
Премьер Японии уверен, что ракетные испытания КНДР нарушают резолюции Совбеза ООН
Президент США Дональд Трамп в свою очередь отметил, что не рад возобновившимся ракетным пускам, но они не нарушают никаких договоренностей
Читать полностью