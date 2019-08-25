Джонсон: Лондон не будет платить отступные в размере $48 млрд в случае Brexit без сделки

БИАРРИЦ /Франция/, 25 августа. /ТАСС/. Великобритания не обязана выплачивать в полном объеме отступные в размере £39 млрд ($48 млрд) в случае выхода из Евросоюза без соглашения об условиях Brexit. Об этом в воскресенье заявил премьер-министр Соединенного Королевства Борис Джонсон в эфире телеканала ITV .

"Если мы выйдем без соглашения, то это, конечно, правда, что £39 млрд, собственно говоря, больше не должны", - сказал он.

Джонсон выразил уверенность в скором заключении соглашения об условиях Brexit, передает его слова Sky News. "Я думаю, на данный момент есть реальный шанс, что мы достигнем сделки, но для того, чтобы получить это соглашение... мы должны подготовиться к выходу [из Евросоюза] без него. Я думаю, что шансы на заключение сделки растут", - сказал он.

Джонсон назвал "мертвым" Соглашение о выходе, достигнутое ранее премьер-министром Терезой Мэй в ходе переговоров с европейскими лидерами, поскольку его трижды отклонил парламент Соединенного Королевства.

Великобритания должна была покинуть ЕС 29 марта 2019 года, то есть через два года после подачи письменного уведомления о выходе из сообщества. Однако депутаты Палаты общин британского парламента не смогли одобрить проект соглашения об условиях Brexit. В итоге ЕС согласился перенести Brexit сначала на апрель-май, затем - на 31 октября, а Мэй была вынуждена подать в отставку, не сумев вывести ситуацию из тупика. После ее ухода кресло британского премьера занял Джонсон, который обещал осуществить Brexit без сделки, если Брюссель не согласится с главным требованием Лондона и не исключит из нее положение о "бэкстопе" (режим пребывания Северной Ирландии в составе таможенного союза ЕС и единого европейского рынка после наступления переходного периода Brexit).