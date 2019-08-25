ЛНР продолжает демонтаж фортификаций на мосту у Станицы Луганской

ЛУГАНСК, 25 августа. /ТАСС/. Луганская народная республика (ЛНР) продолжает работы по демонтажу фортификационного сооружения на мосту у Станицы Луганской. Об этом сообщил офицер представительства ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) Алексей Гетманский.

"ЛНР выполняет все взятые на себя обязательства, достигнутые на минских переговорах. На данный момент силами МЧС ЛНР производится демонтаж фортификационных сооружений на северной части моста через реку Северский Донец", - сказал он.

"Мы надеемся, что украинская сторона также выполнит взятые на себя обязательства. Представительство ЛНР в СЦКК производит круглосуточный мониторинг демонтажа фортификационных сооружений в зоне разведения № 1", - добавил Гетманский.

Ранее в воскресенье пресс-служба командования силовой операции в Донбассе сообщила, что украинская сторона приостановила работы по демонтажу фортификационных сооружений у моста в районе Станицы Луганской "до начала синхронного демонтажа на участке разведения №1".

Мост через реку Северский Донец в Станице Луганской - единственный официально работающий пункт пропуска между подконтрольной Киеву территорией и ЛНР. Движение транспорта по мосту, который был частично подорван киевскими силовиками в начале 2015 года, невозможно. Пешее движение осуществляется по временным деревянным лестницам и настилам.

После разведения сил в районе Станицы Луганской стороны конфликта в рамках контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины 31 июля согласовали дорожную карту ремонта моста на этом участке. Обсуждение плана восстановительных работ было главной темой также на встрече в Минске 21 августа.