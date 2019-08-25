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Макрон: ни одна из стран Группы семи не может говорить с Ираном от имени всего клуба

БИАРРИЦ /Франция/, 25 августа. /ТАСС/. Каждая страна Группы семи (G7) выступает самостоятельно по Ирану, "семерка" не выдает мандатов на подобные заявления, так как является неформальным клубом. Об этом в воскресенье заявил президент Франции Эмманюэль Макрон, выступая перед журналистами на полях саммита G7.

"Семерка" - это неформальный клуб, в нем нет мандатов", - заметил Макрон, отвечая на просьбу прокомментировать слова президента США Дональда Трампа о том, что он "не обсуждал" предоставления мандата Макрону на ведение переговоров с Ираном. "Разумеется, когда я говорю [об Иране], я говорю от имени Франции, но с учетом прошедшего в субботу обмена по этому вопросу", - подчеркнул Макрон.

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