Трамп заявил, что не восторге от ракетных запусков КНДР

БИАРРИЦ /Франция/, 25 августа. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп в воскресенье заявил, что не восторге от последних ракетных запусков, которые КНДР провела со своей территории. Американский лидер прокомментировал проводимые Пхеньяном испытания перед встречей с японским премьером Синдзо Абэ на полях саммита Группы семи (G7), который проходит во французском Биаррице.

"Я не в восторге от них (ракетных пусков - прим. ТАСС). Но опять же, он (лидер КНДР Ким Чен Ын - прим. ТАСС) не нарушает [американо-северокорейские] договоренности", - подчеркнул Трамп, добавив, что не любит "ракеты малой дальности". При этом он добавил, что многие страны проводят испытания такого типа ракет. "Мы в мире ракет, ребята, нравится вам это или нет", - подчеркнул глава вашингтонской администрации, обращаясь к журналистам.

Он пояснил, что "никогда лично не обсуждал" с Ким Чен Ыном вопрос, нарушают ли нынешние ракетные запуски Пхеньяна резолюции Совета Безопасности ООН. "Я обсуждал баллистические ракеты большой дальности, и он (Ким Чен Ын - прим. ТАСС) их (испытания - прим. ТАСС) не проводит. Он не проводил и ядерные испытания", - пояснил президент.

Необязательные учения с Сеулом

"Мы [с Ким Чен Ыном] общаемся. Я получил очень хорошее письмо от него на прошлой неделе. Он был расстроен тем, что Южная Корея проводила военные учения. Я не думаю, что их проведение было обязательным", - отметил американский лидер. Он добавил, что рекомендовал Пентагону не проводить их, однако "позволил им делать то, что они хотят". Глава США в очередной раз назвал американо-южнокорейские учения "пустой тратой денег".

Как рассказал 10 августа Трамп, Ким Чен Ын в направленном ему послании заявил, что готов провести очередной американо-северокорейский саммит после того, как будут завершены совместные военные учения США и Южной Кореи. Президент также подчеркнул, что в послании Ким Чен Ын принес "краткие извинения за проведение испытаний ракет малой дальности".

Летом этого года КНДР возобновила ракетные испытания. Последний раз ракетный пуск был осуществлен КНДР 24 августа. Тогда две баллистические ракеты малой дальности пролетели около 380 км.

В июне 2018 года в Сингапуре состоялся первый в истории американо-северокорейский саммит, по итогам которого был принят совместный документ. Пхеньян тогда взял на себя обязательства по денуклеаризации Корейского полуострова в обмен на гарантии безопасности со стороны Вашингтона. Второй саммит КНДР и США прошел в Ханое 27-28 февраля. Трамп и Ким Чен Ын на нем даже после нескольких встреч, в том числе с глазу на глаз, не смогли прийти к договоренностям и не стали подписывать совместный документ.

30 июня между Трампом и Ким Чен Ыном состоялась третья по счету личная встреча, которая прошла в демилитаризованной зоне на границе КНДР и Республики Корея. Президент США по итогам этой встречи уточнил, что стороны рассчитывают вскоре возобновить переговоры рабочего уровня.