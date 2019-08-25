AFP: трое турецких военных погибли в Ираке в столкновениях с боевиками РПК

ТАСС, 25 августа. Трое турецких военнослужащих погибли и еще семь были ранены на севере Ирака в результате столкновений с боевиками запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана (РПК). Об этом сообщило в воскресенье Министерство обороны Турции, передает Agence France-Presse (AFP).

Оно отмечает, что столкновения произошли после того, как в минувшую пятницу турецкие военные объявили о начале третьей фазы операции против боевиков РПК на севере Ирака.

О начале крупномасштабной военной операции на севере Ирака турецкое военное ведомство объявило 28 мая. По данным Минобороны, ее цель - "нейтрализация как самих террористов, так и их убежищ".

ВС Турции периодически наносят точечные удары по целям РПК на севере Ирака. Санкции на такие трансграничные операции военным предоставляет парламент Турции, который на протяжении последних восьми лет продлевает соответствующий мандат. Анкара считает РПК террористической организацией и одной из основных угроз национальной безопасности.