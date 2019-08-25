СМИ: глава МИД Ирана начинает турне по странам Азии

ТЕГЕРАН, 25 августа. /ТАСС/. Глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф начинает в воскресенье азиатское турне, в рамках которого запланировано посещение Китая, Японии и Малайзии. Об этом сообщает агентство FARS.

В ходе турне Зариф планирует обсудить с политиками трех азиатских стран вопросы региональной безопасности, двусторонних отношений, а также проблему сохранения ядерной сделки.

Азиатская поездка главы МИД Ирана следует за европейским турне Зарифа, в ходе которого с 19 по 23 августа он посетил Финляндию, Швецию, Норвегию и Францию.

В пятницу Зариф прибыл в Париж, где встретился с президентом страны Эмманюэлем Макроном, а также со своим французским коллегой Жан-Ивом Ле Дрианом. Глава МИД Ирана заявил о готовности продолжать переговоры с Францией и отметил, что "саммит Группы семи является хорошей возможностью, чтобы провести консультации с остальными странами - участниками Совместного всеобъемлющего плана действий [СВПД] по иранской ядерной программе".