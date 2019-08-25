ЦИК: явка на выборах президента Абхазии к 15:00 мск составила 39%

СУХУМ, 25 августа. /ТАСС/. Явка избирателей на выборах президента Абхазии по состоянию на 15:00 мск составила 39,14%. Об этом на брифинге в воскресенье сообщил председатель центральной избирательной комиссии республики Тамаз Гогия.

"Явка на 15:00 составила 39,14%", - сообщил он.

На зарубежных участках, где также проходит голосование, никаких нарушений не зафиксировано, рассказал глава МВД Абхазии Гарри Аршба.

"Сотрудники МВД Абхазии находятся не только на участках в Абхазии, но и в Москве и Черкесске, никаких нарушений общественного порядка там не зафиксировано. Абхазские милиционеры будут сопровождать членов избирательных комиссий, которые будут вести документацию по итогам голосования, в Сухум", - сказал Аршба.

Кроме того, отвечая на вопрос журналистов, министр сообщил, что он уже проголосовал "за стабильность, законность и правопорядок". Что касается сотрудников милиции, которые несут службу на избирательных участках, то и у них есть возможность, заменяя друг друга, проголосовать по месту прописки.

Среди девяти претендентов на высший пост в государстве - действующий президент Рауль Хаджимба, а также бывший председатель Службы госбезопасности Астамур Тарба, председатель оппозиционной партии "Амцахара" Алхас Квициния, экс-вице-премьер Шамиль Адзынба, депутат парламента Алмас Джапуа, бывший заместитель министра иностранных дел Олег Аршба, председатель партии "Акзаара", бывший министр внутренних дел Леонид Дзапшба, предприниматель Астамур Какалия, преподаватель Абхазского госуниверситета Артур Анкваб.

Для признания выборов состоявшимися явка должна превысить 50%. Для победы в первом туре кандидату необходимо набрать более половины голосов от числа пришедших на выборы.