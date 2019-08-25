Власти Германии осудили очередные ракетные испытания КНДР

БЕРЛИН, 25 августа. /ТАСС/. Правительство ФРГ осуждает очередные ракетные запуски, которые КНДР провела со своей территории, призывает Пхеньян отказаться от провокаций и вернуться за стол переговоров. Об этом говорится в распространенном в воскресенье заявлении МИД Германии.

"Правительство ФРГ осуждает очередное испытание КНДР двух ракет малой дальности", - отмечается в нем. По оценке МИД, проведение в последние недели серии "противоречащих международному праву ракетных испытаний" говорит о том, что Пхеньян пренебрегает своими обязательствами, оговоренными в соответствующих резолюциях Совета Безопасности ООН.

"Вот уже седьмой по счету ракетный запуск подтверждает существующие сомнения в заявленной КНДР готовности к денуклеаризации", - считают в германском МИД.

"Правительство ФРГ настоятельно призывает КНДР отказаться от провокаций и вернуться за стол переговоров", - сказано в заявлении. Берлин "поддерживает дипломатические усилия по денуклеаризации КНДР", отметили в МИД. В ведомстве подчеркнули, что "путь к лучшему и безопасному будущему Северной Кореи лежит только через полное, верифицируемое и необратимое прекращение баллистических программ и программы по разработке оружия массового уничтожения".

Летом этого года КНДР возобновила ракетные испытания. Последний раз ракетный пуск был осуществлен КНДР 24 августа. Тогда две баллистические ракеты малой дальности пролетели около 380 км.