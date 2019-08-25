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Саммит G7 во Франции

AFP: самолет с иранской делегацией, прибывшей на саммит G7, приземлился в Биаррице

Самолет с иранской делегацией, прибывшей на саммит Группы семи, приземлился в Биаррице - АФП.

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ИранФранцияСаммит G7 во Франции
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