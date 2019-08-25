Палестинские радикалы прокомментировали сообщения об атаках беспилотников Израиля в Ливане

БЕЙРУТ, 25 августа. /ТАСС/. Израиль планировал убийство руководителей шиитской партии "Хезболлах" при помощи беспилотных летательных аппаратов. С таким заявлением, как передал телеканал Al-Mayadeen, выступил в воскресенье в Дамаске Народный фронт освобождения Палестины - Главное командование (НФОП-ГК) - радикальная группировка, выступающая союзником "Хезболлах".

"Не исключено, что целью атаки израильских беспилотников на юге Бейрута была ликвидация лидеров шиитской партии", - говорится в документе. В нем отмечается, что реализация такого замысла стала бы тяжелым ударом "по силам сопротивления, противостоящим политике США и Израиля на Ближнем Востоке".

В коммюнике командования ливанской армии, распространенном ранее агентством Al-Wataniya, сообщалось, что в ночные часы в небо над югом Бейрута вторглись два израильских беспилотника. По его данным, один из них упал по причине технической поломки, не причинив вреда, а другой взорвался в воздухе в районе Муаввад. Армейские патрули окружили место происшествия, военной прокуратурой ведется расследование.

В свою очередь официальный представитель "Хезболлах" Мухаммед Афиф сообщил, что один из израильских беспилотников был заминирован и упал на крышу здания, где располагался информационный центр партии. "Взрыв был сильный, и в результате нанесен существенный материальный урон, - сообщил он. - Трое сотрудников центра получили осколочные ранения".

Министр иностранных дел Ливана Джебран Басиль сообщил, что Бейрут срочно направит в Совбез ООН жалобу на агрессивные действия со стороны Израиля. В свою очередь, глава МВД республики Райя аль-Хасан призвала ливанцев "сплотиться вокруг государства и его законных институтов в ответ на израильскую агрессию".