AFP: переговоры глав МИД Франции и Ирана начались в Биаррице

БИАРРИЦ /Франция/, 25 августа. /ТАСС/. Министры иностранных дел Франции и Ирана Жан-Ив Ле Дриан и Мохаммад Джавад Зариф проводят встречу на полях саммита Группы семи (G7). Об этом в воскресенье сообщило AFP со ссылкой на администрацию президента Франции.

Агентство также отмечает, что переговоров Зарифа с представителями американской стороны не предусмотрено. По данным телеканала BFM, решение об этой встрече было принято в субботу вечером по итогам рабочего ужина лидеров стран G7.

Официальный представитель иранского МИД Аббас Мусави подтвердил прибытие иранского министра иностранных дел Ирана Мохаммада Джавада Зарифа в Биарриц для проведения встреч на полях саммита Группы семи. По его словам, Зариф прибыл на саммит по приглашению французского министра иностранных дел Жан-Ива Ле Дриана "для продолжения консультаций между представителями Ирана и Франции".

