Зеленский заявил об участии украинских казаков во взятии французской крепости Дюнкерк

КИЕВ, 25 августа. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский во время своей речи ко дню независимости страны озвучил неподтвержденную версию истории об участии украинских казаков во взятии французской крепости Дюнкерк в XVII веке. Текстовый вариант речи Зеленского опубликован на официальном сайте президента.

Зеленский говорил о том, что Украине вовсе не 28 лет, как принято считать, а значительно больше. По его словам, до 1991 года украинцы "немало успели сделать", упомянув о крещении Киевской Руси, основании Киево-Могилянской академии. Однако особый резонанс вызвало высказывание о взятии украинцами крепости Дюнкерк. "Казаки во главе с Богданом Хмельницким и Иваном Сирко покорили крепость Дюнкерк", - цитирует Зеленского его пресс-служба.

Версия об участии казаков во взятии крепости Дюнкерк во время Тридцатилетней войны не имеет документального обоснования и считается мифом. Польские историки, опираясь на архивы, отмечают, что в осаде Дюнкерка принимали участие польские наемники, а не украинские казаки.