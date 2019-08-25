СМИ: шесть бойцов ополчения Ирака убиты при атаке беспилотника на границе с Сирией

ТАСС, 25 августа. Шесть бойцов подразделения шиитского народного ополчения Ирака, в том числе и командир отряда, были убиты в результате налета беспилотного летательного аппарата (БПЛА) близ границы с Сирией. Об этом в воскресенье сообщил телеканал "Аль-Маядин".. Об этом в воскресенье сообщил телеканал Al Mayadeen.

По имеющейся информации, БПЛА без опознавательных знаков атаковал две легковые машины, в одной из которых находился командир формирования, входящего в 45-ю бригаду ополчения. Нападение с воздуха было совершено неподалеку от города Эль-Каим, расположенного у границы с Сирией.

На прошлой неделе премьер-министр Ирака Адель Абдель Махди распорядился упразднить все специальные разрешения на полеты всех видов самолетов в иракском воздушном пространстве, включая военные, разведывательные, БПЛА и вертолеты. Согласно указу, "выдача особых разрешений на полеты запрещается любым структурам - как иракским, так и иностранным". В нем также говорится, что самолеты, которые поднимутся в воздух без выполнения распоряжения, "будут рассматриваться вражескими объектами и незамедлительно уничтожаться силами противовоздушной обороны Ирака".

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