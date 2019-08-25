Макрон предлагает расширить партнерство в борьбе с исламистами в Сахеле

БИАРРИЦ /Франция/, 25 августа. /ТАСС/. Франция предлагает расширить партнерство в операции "Бархан" по борьбе с исламистами в Сахеле. Об этом президент Франции Эмманюэль Макрон заявил на пресс-конференции в воскресенье.

"Речь идет о более широких рамках партнерства, чем нынешний формат пятерки (Буркина-Фасо, Чад, Мали, Мавритания и Нигер - прим. ТАСС)" - отметил он.

Он сообщил, что в ходе саммита в воскресенье было условлено расширить периметр "обеспечения безопасности, исходя из изменения характера действий террористов". "В частности, данная инициатива позволяет привлечь к действиям по обеспечению безопасности страны Западноафриканского экономического союза, которые ранее оставались в стороне - то есть, в первую очередь, государства Гвинейского залива", - пояснил Макрон.

Одновременно он выразил надежду, что эта инициатива позволит "усилить меры по международному финансированию, направленные на поддержку этих стран". "Будет расширено сотрудничество в военной сфере, в сфере таможенного контроля, многих других служб, - подчеркнул президент. - Все это позволит проводить гораздо более масштабные действия [по борьбе с исламским терроризмом в регионе]".

"Благодаря этому пакту мы создадим необходимые рамки для действий, - продолжил он. - Мы обеспечим финансирование совместных операций, обеспечим возможность международным донорам финансировать эти операции".

В августе 2014 года Франция начала военную операцию "Бархан" с целью борьбы с исламистскими группировками в пяти странах Сахело-сахарского региона (Мали, Буркина-Фасо, Мавритания, Нигер и Чад). "Бархан" стала продолжением операции "Сервал", которую французские военные проводили в 2013-2014 гг. в Мали.