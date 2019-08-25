В Великобритании закрасили белой краской работу Бэнкси, посвященную Brexit

ЛОНДОН, 25 августа. /Корр. ТАСС Игорь Броварник, Илья Дмитрячев/. Одна из самых известных работ британского уличного художника Бэнкси, посвященная выходу Соединенного Королевства из Евросоюза, была уничтожена в английском городе Дувр. Как передает в воскресенье корреспондент ТАСС с места событий, торец здания, на котором было размещено граффити, обнесли лесами и закрасили белой краской.

Данная работа Бэнкси появилась в Дувре в мае 2017 года и стала одной из главных его достопримечательностей, которую невозможно пропустить, въезжая по шоссе в город на машине. Художник изобразил рабочего, который, стоя на лестнице, с помощью инструментов сбивает одну из 12 звезд на флаге ЕС. Стоимость граффити ранее оценили в £1 млн ($1,23 млн).

Сотрудник расположенной неподалеку закусочной в беседе с корреспондентом ТАСС подтвердил, что граффити целенаправленно закрасили. "Приехали рабочие и со вчерашнего дня начали его замазывать. Сегодня днем оно уже исчезло наполовину. Видимо, уже закончили", - сказал он, затруднившись ответить на вопрос, кто именно вел работы по закраске.

Проходивший мимо фотограф, пришедший сделать несколько снимков работы Бэнкси на новый объектив, удивился произошедшему, допустив, что "граффити потеряло актуальность, поскольку, судя по всему, Brexit, против которого выступает художник, уже не остановить".