Reuters: Иран не намерен обсуждать свое право на обогащение урана и ракетную программу

ТАСС, 25 августа. Тегеран не будет обсуждать свое безусловное право на обогащение урана и программу по совершенствованию баллистических ракет. Об этом сообщило в воскресенье агентство Reuters со ссылкой на иранские дипломатические источники и двух представителей властей Ирана.

"Программа по совершенствованию баллистических ракет Ирана не может и не будет обсуждаться, - приводит агентство слова одного из источников. - Мы четко и открыто подчеркиваем это".

Те же источники отметили, что Тегеран готов оказать помощь в обеспечении безопасности в зоне Персидского залива, в том числе в области международного судоходства, а также в снижении общей напряженности на Ближнем Востоке.

Эти заявления последовали после того, как министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф прибыл с неожиданным визитом во французский город Биарриц, где в настоящее время проходит саммит Группы семи. После прибытия во Францию Зариф провел переговоры с главой внешнеполитического ведомства Франции Жан-Ивом Ле Дрианом.

Иран много лет занимается развитием военной промышленности. Серьезных успехов он добился в разработке баллистических ракет. Кроме того, в 2015 году иранские военные представили крылатую ракету "Мескат", дальность которой, по имеющимся данным, составляет порядка 2000 километров. 22 августа Иран продемонстрировал зенитный ракетный комплекс собственного производства "Бавар-373", который способен обнаруживать до 100 целей сразу и поражать шесть целей одновременно.