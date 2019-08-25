Президент Египта считает, что для вывода Ливии из кризиса не хватает политической воли

БИАРРИЦ /Франция/, 25 августа. /ТАСС/. Ливия остается одним из самых острых очагов напряженности в Африке, и для вывода страны из кризиса не хватает политической воли. Об этом заявил в воскресенье президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси, выступая во французском Биаррице в рамках саммита Группы семи (G7) по проблемам Черного континента, сообщила президентская канцелярия.

"Ухудшение ситуации в Ливии, которая отражается на безопасности и стабильности не только самой страны, но и соседних государств из-за деятельности террористических организаций и вооруженных ополченцев, требуют согласованных международных усилий, - отметил он. - Выход из кризиса в Ливии хорошо известен и нуждается только в политической воле, чтобы начать всеобъемлющий процесс политического урегулирования, включающий, в том числе, восстановление стабильности, ликвидацию терроризма и хаоса ополченцев, прекращение иностранного вмешательства в Ливию, завершение консолидации ливийских институтов, что предусмотрено политическим соглашением".

По словам президента Египта, председательствующего сейчас в Африканском союзе, прогресс на континенте невозможен без урегулирования конфликтов и борьбы с терроризмом. "Для этого нужна коллективная воля, а также содействие развитию Африки, - заметил он. - Ожидаемые результаты не будут достигнуты без создания благоприятных условий для этого, а также предоставления финансирования, доступа к рынкам и современным технологиям, в том числе информационным". "У нас большой рынок, богатые людские ресурсы, наши африканские страны имеют все возможности стать надежным партнером международного сообщества", - подчеркнул ас-Сиси.