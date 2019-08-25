Нетаньяху: Израиль не потерпит атак со стороны какой-либо из стран региона

ТЕЛЬ-АВИВ, 25 августа. /ТАСС/. Любая страна региона, которая предоставит свою территорию для атак на Израиль, столкнется с последствиями. С таким заявлением выступил в воскресенье премьер-министр еврейского государства Биньямин Нетаньяху в ходе посещения северных районов страны после того, как ночью израильские истребители нанесли удары по иранским целям сил "Аль-Кудс" и шиитским формированиям в Акрабе в Сирии, к северо-востоку от Дамаска.

"Мы не потерпим нападений на Израиль со стороны какой-либо страны региона. Каждое государство, которое позволит использовать свою территорию для нападений на Израиль, столкнется с последствиями, подчеркиваю - государство столкнется с последствиями", - распространила высказывания Нетаньяху его канцелярия.

"В ходе крупной операции сил безопасности мы обнаружили, что иранское спецподразделение "Аль-Кудс" направило в Сирию отряд шиитских боевиков для совершения убийств израильтян на Голанских выостах с помощью дронов, начиненных взрывчаткой. Благодаря смелым решениям, оперативным и разведывательным действиям Армии обороны Израиля мы опередили боевиков и предотвратили нападение, избежав серьезных терактов", - продолжил премьер. "Хочу подчеркнуть, что это (готовившаяся атака при помощи начиненных взрывчаткой дронов на Израиль - прим. ТАСС) - иранская инициатива, организованная от имени и по поручению Ирана", - добавил он.

Армейская пресс-служба заявила в ночь на воскресенье, что истребители ВВС Израиля нанесли удары по иранским силам "Аль-Кудс" в Сирии для предупреждения атаки несущих взрывчатку беспилотников на израильские цели. Военные также заявили, что считают "Иран и сирийские власти напрямую ответственными за сорванную атаку".