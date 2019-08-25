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Меркель: для присоединения России к G7 нужен прогресс в реализации "Минска"

Канцлер ФРГ добавила, что другие участники встречи лидеров "семерки" поддержали эту позицию

БИАРРИЦ, 25 августа. /ТАСС/. Канцлер Германии Ангела Меркель считает, что для возвращения к формату G8 нужен прогресс в реализации минских договоренностей по урегулированию ситуации на Украине. Об этом она заявила в воскресенье журналистам на полях саммита Группы семи.

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"Мы обсуждали тему России и Украины, были разные мнения. Я от имени Германии ясно дала понять, что мы нуждаемся в прогрессе в реализации "Минска" для того, чтобы снова запустить переговоры об участии России в формате G7", - сообщила Меркель. Она добавила, что другие участники встречи поддержали эту позицию.

Теги
Меркель, АнгелаУкраинаГерманияРоссияКризис на УкраинеСаммит G7 во Франции
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