Меркель: для присоединения России к G7 нужен прогресс в реализации "Минска"

БИАРРИЦ, 25 августа. /ТАСС/. Канцлер Германии Ангела Меркель считает, что для возвращения к формату G8 нужен прогресс в реализации минских договоренностей по урегулированию ситуации на Украине. Об этом она заявила в воскресенье журналистам на полях саммита Группы семи.

"Мы обсуждали тему России и Украины, были разные мнения. Я от имени Германии ясно дала понять, что мы нуждаемся в прогрессе в реализации "Минска" для того, чтобы снова запустить переговоры об участии России в формате G7", - сообщила Меркель. Она добавила, что другие участники встречи поддержали эту позицию.