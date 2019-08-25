Меркель призвала к поиску любого пути по сокращению напряженности вокруг Ирана

ТАСС, 25 августа. Канцлер ФРГ Ангела Меркель призвала к поискам любого пути разрешения ситуации вокруг иранского ядерного досье. С соответствующим заявлением она выступила в воскресенье перед журналистами на полях саммита Группы семи (G7).

"Мы должны найти путь для деэскалации (напряженности в связи со сложившейся вокруг Ирана ситуацией - прим. ТАСС), - приводит ее слова агентство Reuters. - Если [не найдем этот путь], то следует опасаться дальнейшего сокращения Ираном своих обязательств по ядерной сделке в сентябре".

Меркель также отметила, что встреча главы МИД Ирана Джавада Зарифа со своим французским коллегой Жан-Ив Ле Дрианом стала параллельным саммиту G7 событием. Канцлер ФРГ добавила, что в последний момент узнала о приезде Зарифа во французский Биарриц.

Ранее агентство France Presse со ссылкой на администрацию президента Франции информировало, что Ле Дриан и Зариф проводят встречу на полях саммита. Решение об этой встрече было принято в субботу вечером по итогам рабочего ужина лидеров стран G7.