Помпео и Нетаньяху обсудили нанесение Израилем ударов в Сирии

ВАШИНГТОН, 25 августа. /ТАСС/. Госсекретарь США Майкл Помпео обсудил с премьер-министром еврейского государства Биньямином Нетаньяху удары ВВС Израиля по иранским силам "Аль-Кудс" (силы специального назначения Корпуса стражей исламской революции, КСИР) в Сирии, выразив поддержку действиям Тель-Авива. Об этом говорится в распространенном в воскресенье заявлении руководителя пресс-службы Госдепартамента США Морган Ортэгус.

"Госсекретарь Помпео поговорил по телефону с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху на тему недавних израильских авиаударов в Сирии. Госсекретарь выразил поддержку праву Израиля на самооборону от угроз, которые представляет Корпус стражей исламской революции, а также праву предпринимать действия, нацеленные на предотвращения непосредственных угроз нападения на силы и средства Израиля в регионе. Госсекретарь и премьер-министр обсудили то, как Иран использует Сирию в качестве плацдарма для того, чтобы угрожать Израилю и его соседям. Премьер-министр отметил, что Израиль будет наносить удары по угрожающим Израилю целям КСИР, где бы они ни находились", - отметила она.

Пресс-служба Армии обороны Израиля заявила в ночь на воскресенье, что истребители ВВС Израиля нанесли удары по иранским силам "Аль-Кудс" в Сирии для предупреждения атаки несущих взрывчатку беспилотников на израильские цели. Военные также заявили, что считают "Иран и сирийские власти напрямую ответственными за сорванную атаку".