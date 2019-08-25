Заявлений о нарушениях на выборах президента Абхазии в прокуратуру не поступало

СУХУМ, 25 августа. /ТАСС/. Заявлений в органы прокуратуры о нарушениях закона во время прохождения выборов президента Абхазии не поступало. Об этом на брифинге в воскресенье сообщил первый заместитель генерального прокурора республики Георгий Аршба.

"По предварительным данным, заявлений, сообщений о нарушениях выборного законодательства в органы прокуратуры, не поступило", - сообщил он, добавив, что сотрудники прокуратуры продолжают свою работу.

В свою очередь министр внутренних дел республики Гарри Аршба сообщил, что "инцидентов, связанных с нарушением правопорядка в период проведения выборов, не зафиксировано". По его словам, в охране правопорядка было задействовано 700 сотрудников органов внутренних дел.

Как сообщалось ранее, Центральная избирательная комиссия Абхазии (ЦИК) на данный момент не зарегистрировала нарушений на выборах президента республики.

"Зарегистрированных каких-то нарушений, свершившихся фактов нет. Поступают заявления, жалобы телефонные, которые зачастую не подтверждаются", - сказал глава ЦИК Тамаз Гогия.

Гогия пояснил, что письменные заявления о нарушениях могут поступить позже - вместе с протоколами окружных избирательных комиссий.

Явка на выборах президента Абхазии по состоянию на 19:30 мск превысила 56%, выборы признаны состоявшимися.

Среди девяти претендентов на высший пост в государстве - действующий президент Рауль Хаджимба, а также бывший председатель Службы госбезопасности Астамур Тарба, председатель оппозиционной партии "Амцахара" Алхас Квициния, экс-вице-премьер Шамиль Адзынба, депутат парламента Алмас Джапуа, бывший заместитель министра иностранных дел Олег Аршба, председатель партии "Акзаара", бывший министр внутренних дел Леонид Дзапшба, предприниматель Астамур Какалия, преподаватель Абхазского госуниверситета Артур Анкваб.

Для победы в первом туре кандидату необходимо набрать более половины голосов от числа пришедших на выборы.