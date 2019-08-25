Советник Трампа заявил, что президент США хотел поднять пошлины в отношении Китая еще выше

НЬЮ-ЙОРК, 25 августа. /ТАСС/. Один из ключевых советников президента США Стивен Миллер заявил, что высказывание Дональда Трампа о сомнениях по поводу обострения торговой войны с Китаем касалось перспективы еще выше поднять пошлины на товары из КНР, а не их ослабления. С таким заявлением Миллер выступил в воскресенье в эфире телеканала Fox News.

"Единственный вопрос, по поводу которого президент сомневался, касался возможности еще более жестко и агрессивно повести себя в отношении пошлин [на товары из] Китая, - сказал Миллер. - Я сегодня утром говорил об этом с президентом. Я привожу вам его слова, когда говорю о том, что, наверное, нам следовало еще более жестко повести себя по отношению к Китаю".

В распространенном в воскресенье письменном заявлении пресс-секретаря Белого дома Стефани Гришэм говорилось о том, что Трамп сожалеет, что не поднял таможенные пошлины на товары из Китая еще выше. "Сегодня [в воскресенье] утром [на полях саммита Группы семи во французском Биаррице] на двусторонних переговорах с [премьер-министром] Великобритании [Борисом Джонсоном] президента спросили, "не переосмысливал ли он хотя бы на секунду вопрос обострения торговой войны с Китаем". Его ответ был во многом неверно истолкован. Президент Трамп ответил утвердительно - потому что он сожалеет о том, что не поднял пошлины выше", - отметила Гришэм.

"Конечно, почему бы и нет. Могу, по крайней мере. Я переосмысливаю все [вопросы]", - ответил Трамп на соответствующий вопрос перед переговорами с Джонсоном. В воскресенье многие американские СМИ, в том числе газета The Washington Post, сообщили, что американский лидер якобы "впервые дал понять, что сожалеет об обострении торговой войны с Китаем".

Трамп объявил в пятницу о решении повысить пошлины, которые американские власти планируют ввести осенью на товары из Китая, в рамках ответных мер на увеличение Пекином ввозных пошлин на американские автомобили и запчасти. По словам американского лидера, с 1 октября товары из Китая на сумму $250 млрд, которые в настоящее время облагаются пошлинами в размере 25%, будут облагаться пошлинами в размере 30%. Оставшаяся продукция из КНР на сумму $300 млрд, которая облагалась тарифами в 10%, будет облагаться тарифами в 15%.

Министерство коммерции КНР заявило, что Пекин решительно выступает против повышения Соединенными Штатами ввозных пошлин на китайскую продукцию.