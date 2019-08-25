Владельцы ресторанов в Биаррице жалуются на потерю прибыли из-за саммита G7

"У нас прибыль упала раз в пять", - поделился администратор одного из баров в центральной части города на границе синей и красной зоны безопасности на западе города. Он с удивлением посмотрел на банковскую карту с логотипом G7, которые раздали журналистам, чтобы они могли расплачиваться ею в местных заведениях и открывать для себя прелести баскской кухни. Предсказуемо оплата не прошла, и он лишь развел руками: "Наш владелец задается вопросом, обеспечат ли власти какую-то компенсацию наших потерь, но пока ничего не знаем", - заключил он.

БИАРРИЦ /Франция/, 25 августа. /Корр. ТАСС Дмитрий Орлов/. Многие рестораны и бары во французском Биаррице столкнулись с существенным оттоком посетителей на время саммита Группы семи (G7), который проходит с 24 по 26 августа в этом южном городе. Сильнее всех пострадали заведения, которые не примкнули к программе спонсируемого питания для журналистов.

Еще в одном заведении, которое не вошло в программу бесплатного питания, также подтвердили существенный спад прибыли и потока клиентов. И хотя уличные веранды относительно заполнены, владельцы питейных и кулинарных заведений в этом курортном городе привыкли к заметно большему наплыву гостей. Впрочем, если эти предприниматели все же рискнули оставить двери открытыми на время саммита, то с приближением к гостинице Hotel du Palais, расположенному чуть севернее, жизнь постепенно покидает городские улицы. На дверях некоторых заведений висят объявления о том, что они возобновят работу только после завершения саммита, когда будут сняты ограничения по безопасности.

Редкие туристы, которых можно встретить в отдаленных от пляжа районах, смиренно бредут с детьми под руку и полотенцами на плечах, а некоторые и с досками для серфинга, в сторону открытых для посещения пляжей на юго-западе города. "Да, 20 минут пешком до моря, но что делать? - поделилась француженка, приехавшая с семьей на отдых. - Мы бронировали жилье очень давно и не знали, что будет закрыт центральный Гранд-пляж". Справедливости ради следует сказать, что даже местных жителей, чьи квартиры находятся в непосредственной близости от отеля с президентами и премьерами, и которым выдали специальные зеленые бейджики, не пропускают ни на променад вдоль береговой линии, ни на пляж.

Равные возможности не для всех

Примечательно, что на полях саммита, посвященного борьбе с неравенством, одни заведения оказались несколько "равнее" других за счет участия в программе продовольственных банковских карточек для журналистов. Как пояснила корреспонденту ТАСС Натали Реноден, представитель организации Edenred, спонсирующей этот проект, анкеты для участия распространялись среди участников профсоюза рестораторов, а формированием итогового списка из 600 заведений занималась мэрия города Биарриц.

"Такое делается впервые. Главная наша идея заключалась в том, чтобы не допустить утилизации продуктов [заведениями]. Конечно, это также делалось и для того, чтобы журналисты могли попробовать баскскую кухню", - пояснила она. Представитель организации уточнила, что за счет фиксированного количества карт, а также количества принимающих их заведений предполагается снизить объем закупки продуктов ресторанами, позволив им более точно рассчитывать свои силы. Чтобы еще больше подчеркнуть приверженность сокращению объема отходов и их переработке, она указала, что банковские карточки сделаны из перерабатываемых материалов.

По словам Реноден, в общей сложности было заготовлено 2 тыс. "социальных ваучеров" - именно столько журналистов ожидали увидеть в Биаррице. Однако пока раздали лишь около тысячи экземпляров, поскольку не все аккредитованные на саммит работники СМИ прибыли в пресс-центр. Исходя из того, что на каждую карточку за три дня перечисляется по €25, стоимость акции должна составить €150 тыс., однако с учетом их неполного распределения эта сумма будет заметно меньше.

Представитель Edenred уточнила, что финансируется проект преимущественно за счет частных компаний, которые платят за соответствующий сервис для своих сотрудников, однако часть денег выделяется из государственного бюджета. Подобные "ваучеры" организация также раздает и представителям социально уязвимых слоев населения - в общей сложности 180 тыс. человек во Франции пользуются ими для покупки еды и различных предметов первой необходимости.