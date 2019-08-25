Два кандидата в президенты Абхазии уверены, что будет второй тур

СУХУМ, 25 августа. /ТАСС/. Кандидаты в президенты Абхазии Шамиль Адзынба и Леонид Дзапшба уверены, что на выборах будет второй тур.

"В целом пока все прошло нормально, - сказал ТАСС экс-вице-премьер Шамиль Адзынба. - Единственное, что могу сказать: будет второй тур, это однозначно".

По словам бывшего министра внутренних дел Дзапшбы, "второй тур неизбежен". "Он будет", - заявил кандидат в беседе с корреспондентом ТАСС.

Как сообщили ранее в ЦИК, явка на 19:30 мск превысила 56%, выборы признаны состоявшимися. В ЦИК также заявили об отсутствии зарегистрированных нарушений.

Среди девяти претендентов на высший пост в государстве - действующий президент Рауль Хаджимба, а также бывший председатель Службы госбезопасности Астамур Тарба, председатель оппозиционной партии "Амцахара" Алхас Квициния, экс-вице-премьер Шамиль Адзынба, депутат парламента Алмас Джапуа, бывший заместитель министра иностранных дел Олег Аршба, председатель партии "Акзаара", бывший министр внутренних дел Леонид Дзапшба, предприниматель Астамур Какалия, преподаватель Абхазского госуниверситета Артур Анкваб.

Для победы в первом туре кандидату необходимо набрать более половины голосов от числа пришедших на выборы.