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Великобритания продолжит развивать двухстороннее партнерство с Индией после Brexit

Стороны также обязались продолжать тесное сотрудничество по вопросам внешней политики и безопасности

БИАРРИЦ /Франция/, 25 августа. /ТАСС/. Великобритания и Индия продолжат укреплять экономические связи после реализации Brexit (выхода из ЕС - прим. ТАСС). Об этом в воскресенье сообщила пресс-служба главы британского правительства Бориса Джонсона по итогам его встречи с премьер-министром Индии Нарендрой Моди, который был приглашен на саммит Группы семи (G7) в Биарриц.

"Лидеры договорились и далее укреплять двустороннее партнерство после Brexit, в том числе путем более тесного сотрудничества для преодоления торговых барьеров и развития экономических связей. Они обсудили состояние окружающей среды и согласились с важностью борьбы с загрязнением пластиком", - говорится в коммюнике.

Стороны также "обязались продолжать тесное сотрудничество по вопросам внешней политики и безопасности", добавили в пресс-службе.

Теги
ИндияВеликобританияМоди, НарендраBrexitДжонсон, БорисСаммит G7 во Франции
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