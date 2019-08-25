МВД усилило охрану здания ЦИК Абхазии, где ведется подсчет голосов на выборах президента

СУХУМ, 25 августа. /ТАСС/. Милиция Абхазии усилила охрану здания ЦИК в центре Сухума, где сейчас ведется подсчет голосов на выборах президента страны. Об этом сообщил ТАСС в воскресенье министр внутренних дел Гарри Аршба.

"По завершению голосования усилена охрана здания ЦИК, в том числе сотрудниками спецотряда быстрого реагирования", - сказал он.

Как передает корреспондент ТАСС, сотрудники спецроты МВД Абхазии перекрыли движение для автомобилей возле здания ЦИК республики. Движению пешеходов сотрудники милиции не препятствуют. Сотрудники СОБРа дежурят в парке напротив.

Как информировали ранее в ЦИК, явка на 19:30 мск превысила 56%, выборы признаны состоявшимися. В ЦИК заявили об отсутствии зарегистрированных нарушений. Для признания выборов состоявшимися явка должна превысить 50%.

Среди девяти претендентов на высший пост в государстве - действующий президент Рауль Хаджимба, а также бывший председатель Службы госбезопасности Астамур Тарба, председатель оппозиционной партии "Амцахара" Алхас Квициния, экс-вице-премьер Шамиль Адзынба, депутат парламента Алмас Джапуа, бывший заместитель министра иностранных дел Олег Аршба, председатель партии "Акзаара", бывший министр внутренних дел Леонид Дзапшба, предприниматель Астамур Какалия, преподаватель Абхазского госуниверситета Артур Анкваб.

Для победы в первом туре кандидату необходимо набрать более половины голосов от числа пришедших на выборы.