На президентских выборах в Абхазии лидируют три кандидата

СУХУМ, 25 августа. /ТАСС/. Три кандидата набирают наибольшее число голосов избирателей на выборах президента Абхазии: действующий президент Рауль Хаджимба набирает более 26% голосов, бывший заместитель министра иностранных дел Олег Аршба - 25%, председатель оппозиционной партии "Амцахара" Алхас Квициния - более 24%, сообщили ТАСС в штабе Квицинии. После подсчета на более крупных участках в городах Абхазии расклад может поменяться, уточнили там.

"Идут ноздря в ноздрю - действующий президент Хаджимба, Аршба и Квициния. Небольшой отрыв пока у действующего президента, у него 26,3%, у Аршбы - 25%, у Квицинии - 24,3%", - сообщили в штабе.

Как сообщили ТАСС в штабе Хаджимбы, из 80 тыс. бюллетеней, по данным штаба, обработано 58 тыс., из них Хаджимба получил поддержку 15,8 тыс. избирателей (около 27%), Квициния - 14,7 тыс. (около 25%), Аршба - 13,8 тыс. (около 24%).

В настоящее время предварительных данных ЦИК об итогах голосования нет. Для победы в первом туре кандидату необходимо набрать более половины голосов от числа пришедших на выборы.

Всего голосование проходило на 154 участках, в том числе двух - в России. Как информировали ранее в ЦИК, явка на 19:30 мск превысила 56%, выборы признаны состоявшимися.

Среди девяти претендентов на высший пост в государстве - действующий президент Рауль Хаджимба, а также бывший председатель Службы госбезопасности Астамур Тарба, председатель оппозиционной партии "Амцахара" Алхас Квициния, экс-вице-премьер Шамиль Адзынба, депутат парламента Алмас Джапуа, бывший заместитель министра иностранных дел Олег Аршба, председатель партии "Акзаара", бывший министр внутренних дел Леонид Дзапшба, предприниматель Астамур Какалия, преподаватель Абхазского госуниверситета Артур Анкваб.