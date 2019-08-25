Глава иранских сил спецназначения "Аль-Кудс" назвал безрассудными удары ВВС Израиля

ТАСС, 26 августа. Глава сил специального назначения "Аль-Кудс" Корпуса "стражей исламской революции" (КСИР, элитные части ВС Ирана) генерал Касем Сулеймани назвал безрассудными недавние удары ВВС Израиля, выразив убежденность, что вскоре подобным действиям придет конец. Соответствующее заявление Сулеймани разместил в воскресенье на своей странице в Twitter.

"Эти безрассудные операции точно станут последними судорожными попытками сионистского режима", - заявил Сулеймани.

Пресс-служба Армии обороны Израиля заявила в ночь на воскресенье, что истребители ВВС еврейского государства нанесли удары по иранским силам "Аль-Кудс" в Сирии для предупреждения атаки несущих взрывчатку беспилотников на израильские цели. Военные также заявили, что считают "Иран и сирийские власти напрямую ответственными за сорванную атаку".

Секретарь иранского Совета по целесообразности принимаемых решений (совещательный орган при высшем руководителе Ирана) Мохсен Резаи заявил, что объекты Ирана на территории Сирии в результате атаки не пострадали.