NBC: Трампа заранее предупредили о приезде Зарифа на саммит G7

БИАРРИЦ /Франция/, 25 августа. /ТАСС/. Появление главы МИД Ирана Джавада Зарифа на саммите Группы семи не было для президента США Дональда Трампа сюрпризом, он заранее был оповещен об этом. Об этом сообщает в воскресенье телеканал NBC со ссылкой на представителя американской делегации.

Остается неясным, за какое время французские организаторы поставили Трампа в известность. "Зариф должен был сегодня лететь в Китай - первый пункт его азиатского турне, в ходе которого он хотел заручиться поддержкой по иранской ядерной сделке. Решение о полете в Биарриц было принято в последнюю минуту, после получения приглашения от главы МИД Франции", - цитирует канал иранского источника.

Его слова подтверждал утром один из чиновников американской администрации: "Никто его не ждал, это стало сюрпризом". Даже утверждалось, что в делегации Трампа были взбешены решением принимающей стороны пригласить Зарифа без значительного предварительного уведомления.

Однако другой представитель администрации изложил иную версию событий. "Такие действия никогда не являются для президента [США] сюрпризом. Делегация точно имела представление, что он [Зариф] находится здесь", - сказал источник, подчеркнув, что абсолютно уверен в заблаговременном информировании Трампа.