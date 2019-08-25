В Биаррице завершился второй день саммита G7

БИАРРИЦ /Франция/, 26 августа. /ТАСС/. Внезапное прибытие в Биарриц министра иностранных дел Ирана Мохаммада Джавада Зарифа и его переговоры с французским руководством по ядерной проблеме стали сенсацией второго дня проходящего здесь саммита Группы семи (G7). День принес также новые подтверждения того, что участники клуба выступают за развитие диалога с Россией.

В воскресенье дипломатические источники в кулуарах саммита подтвердили, что руководители семи стран - участниц "семерки" договорились в Биаррице "укреплять диалог и координацию" своих действий в отношениях с Россией. Вместе с тем, по мнению клуба, в работе которого РФ не участвует с 2014 года, "час для возвращения к формату "восьмерки" еще не настал". Разноречивая реакция Консультации главы иранского МИД в Биаррице продлились 3,5 часа. Из них Зариф полчаса беседовал с президентом Франции Эмманюэлем Макроном, а остальное время - с командой французских переговорщиков, возглавляемой министром иностранных дел Жан-Ивом Ле Дрианом. Представитель Елисейского дворца выразил удовлетворение итогами. "Дискуссии с Зарифом были позитивными и будут продолжены", - заверил он. Одновременно французская сторона уточнила, что приглашение главе иранского МИД "было направлено по договоренности с Соединенными Штатами".

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В кулуарах форума напомнили, что Тегеран в июле прекратил соблюдение некоторых обязательств по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД) в ответ на выход из этих соглашений США в мае 2018 года и возобновление американских санкций. Европейские страны во главе с Парижем пытаются убедить Вашингтон смягчить санкции в обмен на возобновление Тегераном обязательств по СВПД и открытие переговоров по баллистической программе. Вашингтон пока не готов доверить Парижу ведение бесед с Ираном от имени "семерки". После состоявшейся в субботу вечером за ужином дискуссии с партнерами по Ирану Макрон объявил, что "семерка" решила говорить одним голосом. "Я этого не обсуждал", - отреагировал на заявление президент США Дональд Трамп. Долгий путь к деэскалации Президент США, как констатировало Agence France-Presse, не готов пока и к деэскалации в торговой войне с Китаем, несмотря на все призывы других участников "семерки", опасающихся последствий для мировой экономики. Трамп, отмечают французские обозреватели, поддержал нового премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона в его противоборстве с европейцами по поводу выхода Великобритании из Евросоюза. "Именно такой человек и нужен, чтобы сделать работу", - цитируют в кулуарах форума слова президента США о британском коллеге.

Желая избежать фиаско, которое постигло саммит 2018 года в Канаде, когда Трамп снял свою подпись под итоговым коммюнике, президент Франции, председательствующий в "семерке", пересмотрел сейчас ставки в сторону понижения. Он уже предупредил, что общего коммюнике не будет. Вместе с тем Франция желает избежать превращения Группы семи в формат "шесть плюс один" и стремится вернуть Трампа за стол международных переговоров. Вице-директор французского института международных и стратегических отношений Сильви Малле считает, что Трамп "впервые нуждается в своих европейских партнерах". "До сих пор эта стратегия не приносила успеха, но Эмманюэль Макрон вновь пытается склонить Трампа к политике многосторонности", - отметила она на сайте "Вэн минют". Аналитик полагает, что на этот раз открывается "окно возможности". Вашингтон в поиске союзников "Одностороння стратегия Трампа подошла к черте: весь мир понял, как поступает американский президент, и это лишило его политику эффекта внезапности", - замечает аналитик. Во многих досье Трамп оказался в тупике и должен смягчить позицию. Так, в иранском досье, констатирует исследователь, мир был свидетелем эскалации обвинений, сопряженной с военной опасностью, но на деле ничего не решено. Во время новой президентской кампании от него потребуют предъявить результаты. Это касается и отношений с КНДР.