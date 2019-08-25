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В штабе оппонента Хаджимбы заявили, что президент Абхазии лидирует на выборах

СУХУМ, 26 августа. /ТАСС/. Действующий президент Абхазии Рауль Хаджимба лидирует на выборах главы государства, набирая 26,58% голосов избирателей после обработки данных с 97% участков - 150 и 154. Информация размещена на табло в штабе кандидата Алхаса Квицинии, эти данные поступают от его наблюдателей.

По данным табло, действующий президент Рауль Хаджимба набирает 26,58%, бывший заместитель министра иностранных дел Олег Аршба - 24,86%, председатель оппозиционной партии "Амцахара" Алхас Квициния - 24,61%. Новыми данными от других кандидатов ТАСС пока не располагает. ЦИК пока не озвучивал предварительные итоги голосования.

Для победы в первом туре кандидату необходимо набрать более половины голосов от числа пришедших на выборы.

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