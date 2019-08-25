В Венесуэле губернатор связал взрыв на газонаполнительной станции с действиями оппозиции

КАРАКАС, 26 августа. /ТАСС/. Губернатор штата Миранда Эктор Родригес в воскресенье обвинил оппозиционную партию Primero Justicia (PJ, "Справедливость прежде всего") в причастности к субботнему взрыву на газонаполнительной станции "Апакуана" в этом регионе. Соответствующую запись политик разместил в своем Twitter.

"Расследование указывает на то, что причиной взрыва [на станции] стала диверсия, - говорится в тексте. - Это совпадает с начатыми PJ действиями, направленными на то, чтобы атаковать государственную сферу коммунального хозяйства". Руководство политической организации категорически отвергло обвинения Родригеса. Оно сочло их "политизированными" и нацеленными на то, чтобы "отвлечь внимание от тех представителей власти, которые виновны в коллапсе коммунального хозяйства в стране".

Сведений о пострадавших или погибших при пожаре на станции не поступало, однако огонь уничтожил более 30 автомобилей. Общий объем материального ущерба, вызванного чрезвычайным происшествием, еще предстоит оценить.