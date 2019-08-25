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Саммит G7 во Франции

Guardian: Трамп поссорился с лидерами стран G7 из-за их позиции по России

По данным издания, президент США на ужине лидеров "семерки" настаивал на том, что РФ должна вновь присоединиться к G7. Американского лидера поддержал только премьер-министр Италии Джузеппе Конте

ТАСС, 26 августа. Президент США Дональд Трамп на саммите Группы семи (G7) в Биаррице поссорился со своими коллегами из G7, настаивая на возвращении к формату G8 с участием России. Об этом сообщила в воскресенье газета The Guardian.

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По данным ее дипломатических источников, инцидент произошел в субботу на ужине лидеров "семерки". Как отмечает издание, Трамп в ходе мероприятия настаивал на том, что РФ должна вновь присоединиться к G7, отвергая все аргументы коллег, большинство из которых выступили против данной инициативы.

По информации The Guardian, американского лидера поддержал лишь уходящий в отставку премьер-министр Италии Джузеппе Конте. Премьер Японии Синдзо Абэ решил сохранить нейтралитет в данном вопросе, остальные лидеры стран Группы семи выступили против возвращения к формату G8, пишет газета.

По словам одного из европейских дипломатических источников, после этого "обстановка начала накаляться". Как отметил этот источник, большинство лидеров G7 настаивали на том, что Группа семи - это "семья, клуб, сообщество либеральных демократий", в связи с чем они не могут позволить РФ присоединиться к формату, так как Москва, согласно их утверждениям, не отстаивает схожие ценности. Трамп же отверг такие доводы, заявив, что для обсуждения вопросов, связанных с Ираном, Сирией и КНДР, необходимо присутствие России, отмечает газета.

В воскресенье дипломатический источник в институтах ЕС сообщил ТАСС о том, что лидеры стран G7 подробно обсудили на саммите в Биаррице отношения с РФ, но не достигли согласия по возвращению к формату G8. По его словам, Группа семи сейчас объективно заинтересована в возвращении России в организацию ввиду обостряющейся политической конкуренции с "большой двадцаткой" (G20), в которой РФ играет значительную роль.

Теги
ЯпонияИранКНДРСирияИталияРоссияАбэ, СиндзоТрамп, ДональдКонте, ДжузеппеСаммит G7 во Франции
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