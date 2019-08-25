Гуайдо попросил страны G7 обсудить с Россией, Китаем и Кубой ситуацию в Венесуэле

КАРАКАС, 26 августа. /ТАСС/. Лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо попросил власти стран Группы семи (G7) обсудить с Россией, Китаем и Кубой политический кризис в Венесуэле и попытаться повлиять на их позицию. Об этом сообщила в воскресенье пресс-служба Гуайдо.

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По его мнению, "все демократические страны мира должны ясно донести режиму [президента Венесуэлы] Николаса Мадуро, что систематические нарушения прав человека будут иметь серьезные последствия".

"Исполняющий обязанности президента выразил свое желание, чтобы каждая страна G7 запросила встречу с послами Кубы, Китая и России, чтобы потребовать их высказаться аналогичным образом", - отмечается в сообщении.

Гуайдо также попросил включить тему Венесуэлы в повестку следующей встречи стран G7, а также "разработать совместную позицию, которая позволит ввести санкции в отношении нарушителей прав человека".