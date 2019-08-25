{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Политический кризис в Венесуэле

Гуайдо попросил страны G7 обсудить с Россией, Китаем и Кубой ситуацию в Венесуэле

Лидер венесуэльской оппозиции также попросил включить тему Венесуэлы в повестку следующей встречи стран Группы семи

КАРАКАС, 26 августа. /ТАСС/. Лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо попросил власти стран Группы семи (G7) обсудить с Россией, Китаем и Кубой политический кризис в Венесуэле и попытаться повлиять на их позицию. Об этом сообщила в воскресенье пресс-служба Гуайдо.

На эту тему
Мадуро против Гуайдо. Что происходит в Венесуэле?

По его мнению, "все демократические страны мира должны ясно донести режиму [президента Венесуэлы] Николаса Мадуро, что систематические нарушения прав человека будут иметь серьезные последствия".

"Исполняющий обязанности президента выразил свое желание, чтобы каждая страна G7 запросила встречу с послами Кубы, Китая и России, чтобы потребовать их высказаться аналогичным образом", - отмечается в сообщении.

Гуайдо также попросил включить тему Венесуэлы в повестку следующей встречи стран G7, а также "разработать совместную позицию, которая позволит ввести санкции в отношении нарушителей прав человека".

Теги
Мадуро, НиколасКубаВенесуэлаРоссияКитайПолитический кризис в Венесуэле
Сторонники кандидатов в президенты Абхазии собираются у здания ЦИК в ожидании результатов
Милиция усилила охрану Центризбиркома
Читать полностью