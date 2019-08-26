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Саммит G7 во Франции

Президент Боливии пригласил лидеров G7 в страну для помощи в борьбе с пожарами в Амазонии

Эво Моралес также напомнил, что Парижское соглашение по климату обязывает индустриальные страны сохранять окружающую среду

БУЭНОС-АЙРЕС, 26 августа. /ТАСС/. Президент Боливии Эво Моралес в воскресенье пригласил лидеров стран Группы семи (G7) посетить страну, чтобы помочь с пожарами в амазонских лесах.

"Мы приветствуем позицию G7, которая заявила о своем желании срочно помочь странам, пострадавшим от пожаров в Амазонии. Мы приглашаем президента Эмманюэля Макрона и его коллег посетить Боливию, чтобы непосредственно исполнить обещания по сотрудничеству", - написал он в Twitter.

Моралес также напомнил, что Парижское соглашение по климату "обязывает индустриальные страны защищать и сохранять окружающую среду". "Члены G7 должны понять, что пожары в Амазонии - это знак, что необходимо срочно перейти от выражения обеспокоенности к действиям", - добавил он.

Президент Боливии также сообщил, что приостанавливает свою предвыборную кампанию перед президентскими выборами, которые пройдут в республике 20 октября, из-за пожаров. Остальные претенденты на высший государственный пост пошли на аналогичный шаг.

Ранее Министерство обороны Боливии сообщило, что огнем охвачены более 700 тыс. га леса в департаменте Санта-Крус. По данным министра охраны окружающей среды республики Карлоса Ортуньо Яньеса, с 17 августа по 25 августа количество очагов возгорания сократилось с 8,4 тыс. до 500.

В воскресенье президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что лидерам стран Группы семи удалось достичь договоренности относительно оказания срочной помощи странам Амазонии, леса которой страдают от пожаров.

Теги
Моралес, ЭвоБоливияФранцияМакрон, ЭмманюэльСаммит G7 во Франции
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