Президент Боливии пригласил лидеров G7 в страну для помощи в борьбе с пожарами в Амазонии

БУЭНОС-АЙРЕС, 26 августа. /ТАСС/. Президент Боливии Эво Моралес в воскресенье пригласил лидеров стран Группы семи (G7) посетить страну, чтобы помочь с пожарами в амазонских лесах.

"Мы приветствуем позицию G7, которая заявила о своем желании срочно помочь странам, пострадавшим от пожаров в Амазонии. Мы приглашаем президента Эмманюэля Макрона и его коллег посетить Боливию, чтобы непосредственно исполнить обещания по сотрудничеству", - написал он в Twitter.

Моралес также напомнил, что Парижское соглашение по климату "обязывает индустриальные страны защищать и сохранять окружающую среду". "Члены G7 должны понять, что пожары в Амазонии - это знак, что необходимо срочно перейти от выражения обеспокоенности к действиям", - добавил он.

Президент Боливии также сообщил, что приостанавливает свою предвыборную кампанию перед президентскими выборами, которые пройдут в республике 20 октября, из-за пожаров. Остальные претенденты на высший государственный пост пошли на аналогичный шаг.

Ранее Министерство обороны Боливии сообщило, что огнем охвачены более 700 тыс. га леса в департаменте Санта-Крус. По данным министра охраны окружающей среды республики Карлоса Ортуньо Яньеса, с 17 августа по 25 августа количество очагов возгорания сократилось с 8,4 тыс. до 500.

В воскресенье президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что лидерам стран Группы семи удалось достичь договоренности относительно оказания срочной помощи странам Амазонии, леса которой страдают от пожаров.