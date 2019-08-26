Абхазия не определилась с президентом. Кандидаты прогнозируют второй тур

СУХУМ, 26 августа. /ТАСС/. Выборы президента Абхазии состоялись, однако ни один из кандидатов не набрал необходимого количества голосов - более 50%, которые нужны для победы в первом туре. Об этом свидетельствуют данные штабов кандидатов и данные ЦИК о явке более 56% избирателей. В настоящее время ЦИК обрабатывает протоколы с избирательных участков, работа будет продолжена ночью, предварительные итоги озвучат не ранее 10:00 26 августа.
За высший пост в первом туре боролись девять человек, по информации штабов кандидатов, чьи наблюдатели присутствовали при подсчете голосов, пока лидирует действующий президент Рауль Хаджимба, с небольшим отрывом от него следуют бывший замглавы МИД Олег Аршба и председатель оппозиционной партии "Амцахара" Алхас Квициния, который, согласно его заявлению, выходит во второй тур с главой государства.
Говорить о втором туре до обнародования официальных результатов голосования можно лишь гипотетически, но, если повторное голосование состоится, то в соответствии с законом выборы должны пройти в течение двух недель.
В воскресенье избиратели достаточно активно участвовали в голосовании, при средней явке в 56% на территории Сухума были участки, где она превысила 80%. Выборы в целом прошли спокойно, серьезных нарушений на них не зафиксировано, иностранные наблюдатели, в том числе из России, отметили демократичность и прозрачность голосования.
Второй тур
По данным штаба оппозиционного кандидата Алхаса Квицинии, при подсчете голосов лидировали три кандидата: действующий президент Абхазии Рауль Хаджимба набирал 26,58% голосов избирателей после обработки данных с 97% участков, бывший замминистра иностранных дел Олег Аршба - 24,86%, сам Квициния - 24,61%, остальные кандидаты не смогли набрать более 8% голосов. Позже Квициния после получения его штабом данных со всех участков заявил, что опередил Аршбу и выходит во второй тур с Хаджимбой.
Хаджимба называет себя лидером президентской гонки, но готовится ко второму туру. При этом действующий президент отметил, что не знает, кто будет его соперником. Получить комментарии Аршбы ТАСС не удалось.
Опрошенные ТАСС эксперты также считают, что второй тур неизбежен. "Главная интрига - кто выйдет во второй тур, помимо Хаджимбы: это будет либо Аршба, либо Квициния, - сказал ТАСС политолог, бывший министр иностранных дел Абхазии Вячеслав Чирикба. - Идет подсчет голосов, разрыв между Аршбой и Квицинией небольшой, трудно сказать, каким будет окончательный результат".
Редактор независимой газеты "Чегемская правда" Инал Хашиг также констатировал, что пока на два места претендуют три кандидата, разница между ними пока небольшая. "По моим ощущениям, во второй тур выйдут Хаджимба и Аршба, и это будет достаточно интригующий поединок в силу того, что непонятно, как электорат отнесется к этой дуэли, учитывая, что с дистанции сойдут другие кандидаты", - сказал Хашиг.
Серьезных нарушений не было
Как сообщили в ЦИК, нарушений, влияющих на результаты выборов, зафиксировано не было. Было выявлено нарушение в Черкесске, когда один человек проголосовал по абхазскому паспорту старого образца, по данным ЦИК, этот факт отражен в итоговом протоколе. Большинство кандидатов заявили, что выборы прошли спокойно, без серьезных нарушений. Информацию об отсутствии серьезных нарушений подтверждают и международные наблюдатели.
Выборы проходили на 154 участках: 152 - на территории Абхазии, еще два участка работали в Москве и Черкесске. Первоначально было запланировано, что голосование пройдет также в Стамбуле, но утром в воскресенье участок в Турции не открылся. В середине рабочего дня ЦИК Абхазии собрался на срочное заседание и принял решение признать выборы на этом участке несостоявшимися. Глава ЦИК Тамаз Гогия отмечал, что ситуация никак не повлияет на явку.
В ожидании итогов
Хотя ЦИК обещает озвучить первые предварительные итоги после 10:00 понедельника, у здания избирательной комиссии, которое находится в центре Сухума, уже ночью начали собираться граждане в ожидании итогов голосования.
Милиция усилила охрану здания ЦИК. В здание могут войти только представители окружных избиркомов, которые везут со всей республики бюллетени и протоколы по результатам подсчета голосов.