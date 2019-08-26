Абхазия не определилась с президентом. Кандидаты прогнозируют второй тур

За высший пост боролись девять человек. Ни один из кандидатов не набрал необходимого количества голосов для победы в первом туре

СУХУМ, 26 августа. /ТАСС/. Выборы президента Абхазии состоялись, однако ни один из кандидатов не набрал необходимого количества голосов - более 50%, которые нужны для победы в первом туре. Об этом свидетельствуют данные штабов кандидатов и данные ЦИК о явке более 56% избирателей. В настоящее время ЦИК обрабатывает протоколы с избирательных участков, работа будет продолжена ночью, предварительные итоги озвучат не ранее 10:00 26 августа.

За высший пост в первом туре боролись девять человек, по информации штабов кандидатов, чьи наблюдатели присутствовали при подсчете голосов, пока лидирует действующий президент Рауль Хаджимба, с небольшим отрывом от него следуют бывший замглавы МИД Олег Аршба и председатель оппозиционной партии "Амцахара" Алхас Квициния, который, согласно его заявлению, выходит во второй тур с главой государства. Говорить о втором туре до обнародования официальных результатов голосования можно лишь гипотетически, но, если повторное голосование состоится, то в соответствии с законом выборы должны пройти в течение двух недель. В воскресенье избиратели достаточно активно участвовали в голосовании, при средней явке в 56% на территории Сухума были участки, где она превысила 80%. Выборы в целом прошли спокойно, серьезных нарушений на них не зафиксировано, иностранные наблюдатели, в том числе из России, отметили демократичность и прозрачность голосования. Второй тур По данным штаба оппозиционного кандидата Алхаса Квицинии, при подсчете голосов лидировали три кандидата: действующий президент Абхазии Рауль Хаджимба набирал 26,58% голосов избирателей после обработки данных с 97% участков, бывший замминистра иностранных дел Олег Аршба - 24,86%, сам Квициния - 24,61%, остальные кандидаты не смогли набрать более 8% голосов. Позже Квициния после получения его штабом данных со всех участков заявил, что опередил Аршбу и выходит во второй тур с Хаджимбой.