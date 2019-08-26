МВД Абхазии рассказало об обстановке в республике после голосования на выборах президента

СУХУМ, 26 августа. /ТАСС/. Ситуация в Абхазии ночью после голосования на выборах президента спокойная, сообщил ТАСС представитель республиканского МВД.

Абхазия не определилась с президентом. Кандидаты прогнозируют второй тур

"Ситуация в республике в день голосования и настоящее время спокойная. Без эксцессов"- сказал представитель МВД.

По его словам, сейчас возле здания ЦИК в центре Сухума, которое после завершения голосования взяли под усиленную охрану, находятся около 50 человек. "Люди стоят спокойно, не шумят. Они никому не мешают", - добавил собеседник агентства.

Сторонники действующего президента Рауля Хаджимбы и его оппонента Алхаса Квицинии, заявивших о выходе во второй тур по итогам подсчета голосов своими штабами, начали расходиться, передает корреспондент ТАСС. Также разошлись сторонники кандидата Олега Аршбы.