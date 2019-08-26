В Гонконге 15 полицейских получили ранения в столкновениях с демонстрантами

ГОНКОНГ /СЯНГАН/, 26 августа. /ТАСС/. 15 полицейских в Гонконге были госпитализированы с ранениями различной степени тяжести в результате столкновений с радикальными демонстрантами в воскресенье. Об этом сообщил в понедельник представитель правоохранительных органов.

По его словам, в общей сложности накануне было задержано 29 участников беспорядков в возрасте от 12 до 48 лет за нелегальные собрания, владение оружием и нападения на полицейских. Полиция применила слезоточивый газ и две новые спецмашины с водометами для разгона групп демонстрантов в районе Цуен Ван в материковой части города. Часть митингующих вышла за пределы согласованного маршрута митинга и начала провоцировать беспорядки: блокировать улицы, возводить баррикады, вооружаться кирпичами и бамбуковыми палками. В полицейских кидали различные предметы, в том числе бутылки с зажигательной смесью.

Шесть офицеров полиции, подвергнувшиеся нападениям радикалов, опасаясь за свою жизнь, достали пистолеты из кобуры. Один из стражей порядка в целях самозащиты впервые сделал предупредительный выстрел в воздух из огнестрельного оружия.