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Ситуация на Корейском полуострове

ВС Южной Кореи сохраняют повышенную боеготовность из-за ракетных пусков КНДР

В Сеуле подчеркнули, что Пхеньян нагнетает военную напряженность

СЕУЛ, 26 августа. /ТАСС/. Вооруженные силы Республики Корея сохраняют повышенный уровень боеготовности в связи с ракетными пусками КНДР. Об этом заявил министр национальной обороны страны Чон Гён Ду, выступая в понедельник на конференции по вопросам безопасности в Сеуле.

"Северная Корея нагнетает военную напряженность, совершив серию ракетных пусков и используя агрессивную риторику в отношении Юга. Южнокорейские военные сохраняют высокий уровень боеготовности совместно с коллегами из США, поддерживая при этом дипломатические усилия правительства", - подчеркнул министр.

Он призвал все соседние страны приложить усилия для восстановления взаимного доверия и сотрудничества, упомянув о торговом противостоянии Сеула и Токио, а также якобы совершенном в июле российскими военными самолетами нарушении воздушного пространства Республики Корея.

"Южная Корея приложит все усилия для укрепления сотрудничества с другими странами для установления прочного мира в Восточной Азии и денуклеаризации Северной Кореи", - добавил Чон Гён Ду.

КНДР провела 24 августа испытание новой ракетной пусковой установки под наблюдением лидера страны Ким Чен Ына. Военные Южной Кореи сообщили, что ракеты пролетели около 380 км в сторону Японского моря. Это уже девятый по счету пуск, осуществленный Пхеньяном в этом году.

Теги
КНДРСитуация на Корейском полуостровеРеспублика КореяКим Чен Ын
Ситуация на Корейском полуострове
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