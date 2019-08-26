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Кандидаты в президенты Абхазии Хаджимба и Квициния вышли во второй тур

В ЦИК республики пообещали огласить предварительные итоги первого тура не раньше 11:00 мск

СУХУМ, 26 августа. /ТАСС/. Кандидаты в президенты Абхазии - действующий глава республики Рауль Хаджимба и председатель оппозиционной партии "Амцахара" ("Родовые огни") Алхас Квициния вышли во второй тур, сообщили в понедельник ТАСС в Центризбиркоме республики.

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Второй тур, согласно местному законодательству, должен пройти в течение двух недель.

"Никаких цифр по итогам первого тура мы пока не озвучивали. Мы определили двух лидеров, второй тур, а детали расскажу подробно на брифинге. Во второй тур вышли Хаджимба и Квициния", - сказал председатель ЦИК Тамаз Гогия.

По его словам, предварительные итоги голосования будут оглашены не раньше 11:00 мск на пресс-конференции в международном пресс-центре.

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