СМИ: при взрыве на юге Индии погиб один человек

ТАСС, 26 августа. По меньшей мере один человек погиб, четыре получили ранения в результате взрыва, который прогремел в Манампати в штате Тамилнад на юге Индии. Об этом в понедельник сообщает газета The Times of India.

По данным правоохранительных органов, группа местных жителей обнаружила металлический ящик, который был прикреплен к дереву рядом с храмом. При попытке открыть его внутри ящика сработало неопознанное взрывное устройство. Службы безопасности выясняют причину случившегося. Пострадавшие доставлены в ближайшую больницу.

23 августа власти Тамилнада объявили об усилении охраны объектов инфраструктуры в связи с предполагаемым проникновением на территорию штата боевиков экстремистской организации "Лашкар-э-Тайба" (запрещена в России). Полиция усилила охрану железнодорожных и автобусных вокзалов, а также торговых центров во всех крупных городах региона.