CNN: Турция направила к границе с Сирией колонну бронетехники

ТАСС, 26 августа. Турецкое командование перебросило к сирийской границе в район расположения турецко-американского Центра проведения совместных операций колонну бронетехники. Об этом в понедельник сообщает телеканал CNN Turk.

Техника вышла с территории командования 20-й бронетанковой бригады в Шанлыурфе и проследовала в расположение Третьего командования погранвойск на границе с Сирией в районе Акчакале. В этой военной части 24 августа начал работу Центр проведения совместных операций Турции и США. В составе колонны были танки, бронемашины, грузовики с боеприпасами.

О целях переброски войск не сообщается, однако турецкое командование в последние месяцы планомерно наращивает присутствие войск на границе с Сирией.

7 августа делегация американских военных провела серию переговоров в Анкаре, и было решено открыть в Турции Центр проведения совместных операций. Эти договоренности были достигнуты в то время, как Анкара готовится к новой операции в Сирии к востоку от Евфрата. Эта территория в настоящее время контролируется курдскими отрядами самообороны. Их поддерживают США, но эти отряды признаны террористическими в Турции, и Анкара заявляет, что такое положение дел угрожает ее безопасности.

Целью нового центра является координация усилий между военными Турции и США для реализации плана по созданию на севере Сирии буферной зоны. Туда смогут вернуться из республики сирийские беженцы, и эта зона станет защитным поясом для турецкой границы. Дискуссия о создании такой территории, которая включала бы и бесполетную зону, началась еще в 2013 году.