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Штаб кандидата в президенты Абхазии Аршбы признал поражение на выборах

Во второй тур голосования вышли действующий лидер Абхазии Рауль Хаджимба и председатель оппозиционной партии "Амцахара" Алхас Квициния

СУХУМ, 26 августа. /ТАСС/. Команда кандидата в президенты Абхазии Олега Аршбы признает поражение на выборах главы государства. Об этом заявил ТАСС в понедельник баллотировавшийся с ним в вице-президенты Олег Барциц.

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"Мы параллельно провели собственный подсчет голосов, - сказал он. - Когда нам стало ясно, что есть минимальное различие [по сравнению со вторым местом], мы не стали дожидаться решения ЦИК. Мы исходим из нравственных норм и постулатов и поэтому решили поздравить наших друзей из "Амцахары". Мы поздравили в телефонном разговоре Алхаса Квицинию и пожелали ему удачи".

"Возможно, мы встретимся и проговорим наши взгляды на политическую ситуацию в Абхазии с Квицинией и партией "Амцахара", - добавил Барциц.

Ранее о своем выходе во второй тур выборов заявили действующий президент Рауль Хаджимба и председатель оппозиционной партии "Амцахара" Алхас Квициния.

В выборах участвуют девять кандидатов, лидируют трое: согласно данным штаба кандидата Квицинии, действующий президент Абхазии Рауль Хаджимба набирает 26,58% голосов избирателей после обработки данных с 97% участков. Бывший заместитель министра иностранных дел Олег Аршба пока получает 24,86%, председатель оппозиционной партии "Амцахара" Алхас Квициния - 24,61%. В штабе Хаджимбы подтвердили его лидерство. ЦИК пока не озвучивал предварительные итоги голосования.

Для победы в первом туре кандидату необходимо набрать более половины голосов от числа пришедших на выборы.

Теги
АбхазияХаджимба, Рауль Джумкович
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