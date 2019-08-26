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Саммит G7 во Франции
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Трамп заявил, что не пожелал встречаться с Зарифом во время саммита G7

БИАРРИЦ /Франция/, 26 августа. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп не возражал против прибытия министра иностранных дел Ирана Мохаммада Джавада Зарифа на саммит Группы семи (G7), который проходит в Биаррице, однако встречаться с ним не пожелал. Об этом американский лидер заявил в понедельник перед встречей с президентом Египта Абдель Фаттахом ас-Сиси на полях саммита.

Трамп отметил, что президент Франции Эмманюэль Макрон спрашивал, "одобряет ли" глава Белого дома приезд Зарифа в Биарриц. "Я знал обо всем, что он делал", - сказал американский лидер. Трамп подчеркнул, что в настоящее время "слишком рано", чтобы встречаться с Зарифом.

Теги
СШАИранЕгипетСиси, Абдель Фаттах, ас-Трамп, ДональдЗариф, Мохаммад ДжавадСаммит G7 во Франции
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