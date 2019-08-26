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Трамп считает, что и израильтяне, и палестинцы согласятся на "сделку века"

Президент США полагает, что обе стороны конфликта "уже устали от сражений"

ТАСС, 26 августа. Президент США Дональд Трамп убежден в том, что и Израиль, и Палестина согласятся со "сделкой века" - планом по урегулированию палестино-израильского конфликта, который намерен предложить Вашингтон. Об этом, как говорится в сообщении пресс-пула Белого дома, глава американской администрации заявил на полях проходящего в Биаррице саммите Группы семи.

По мнению Трампа, "и палестинцы, и израильтяне хотят заключить соглашение". "И те, и другие после десятилетий противостояния уже устали от сражений", - добавил президент США.

Говоря о возможном согласии палестинцев со "сделкой века", Трамп заметил, что "палестинцы захотят, чтобы США вернули свое финансирование и пойдут на соглашение с [Израилем]".

Трамп также указал, что американский план по разблокированию палестино-израильского конфликта может быть полностью обнародован до парламентских выборов в Израиле, которые состоятся 17 сентября.

В конце июня Белый дом опубликовал документ с экономическими аспектами плана урегулирования палестино-израильского конфликта, который неофициально именуется "сделкой века". Он предусматривает, в частности, инвестиции в Палестину и соседние страны в размере $50 млрд. 25-26 июня в столице Бахрейна Манаме прошла международная встреча, посвященная экономическим аспектам сделки. Палестинская администрация, а также ряд арабских стран бойкотировали мероприятие, посчитав подобный подход неуместным.

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ПалестинаПалестино-израильский конфликтИзраильСаммит G7 во Франции
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